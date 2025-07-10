فوائد الشعير، يحمي من هشاشة العظام ويخفض الكولسترول بالدم

فوائد الشعير، الشعير من الحبوب الشهيرة التى لها شعبية على مستوى العالم وعرفت منذ القدم وكان تدخل فى صناعات عديدة.

وفوائد الشعير، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف وسعراته الحرارية قليلة ويدخل فى صناعة المخبوزات الصحية، ويحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشعير من أقدم الحبوب التي عرفها الإنسان، وقد استخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والتغذية، لما يحتويه من عناصر غذائية قيمة تجعله من الأغذية المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ويزرع الشعير على نطاق واسع في أنحاء العالم، ويستهلك على شكل حبوب كاملة أو مطحونة أو على هيئة مشروبات مثل ماء الشعير.

القيمة الغذائية للشعير

وأضافت: يتميز الشعير بمحتواه الغني من:-

الألياف الغذائية خصوصًا بيتا جلوكان.

البروتينات النباتية.

الفيتامينات مثل فيتامين B1، B3، B6، وحمض الفوليك.

المعادن مثل الحديد، الزنك، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم.

مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم.

فوائد الشعير الصحية

فوائد الشعير الصحية

وتابعت، أن من فوائد الشعير التى تدفع لتناوله:-

يساعد الشعير في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم بفضل احتوائه على ألياف بيتا جلوكان، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم.

الشعير مفيد لمرضى السكري، لأنه يبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم، ويمنع ارتفاع السكر بعد الوجبات، والألياف القابلة للذوبان في الشعير تساعد في تحسين حساسية الإنسولين.

يعمل الشعير على تنظيم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، كما أنه يقي من مشاكل القولون مثل الانتفاخ والتلبك المعوي.

تعزز الألياف الموجودة في الشعير الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في تقليل كمية الطعام المتناولة، كما أن الشعير قليل الدهون، ما يجعله خيار مثالي في الحميات الغذائية.

مضادات الأكسدة في الشعير، مثل السيلينيوم والفيتامينات، تساعد في مكافحة الشوارد الحرة، وبالتالي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، خاصة سرطان القولون.

يعد الشعير مصدر جيد للزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان في تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات.

الشعير يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي ضرورية لصحة العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام.

بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد الشعير في تجديد خلايا الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة، كما أن ماء الشعير يرطب البشرة ويمنحها النعومة والنضارة.

يساعد الشعير في تنقية البشرة من السموم ويستخدم في بعض الماسكات الطبيعية لتنظيف الوجه، كما أن خصائصه المضادة للالتهاب تساهم في تقليل تهيج الجلد وحب الشباب.

الشعير غني بالحديد والنحاس والزنك، وهي معادن مهمة لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، كما أن فيتامين B يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحسين صحته ولمعانه.

يمكن استخدام ماء الشعير كتونر طبيعي للبشرة أو كغسول للشعر، حيث يعمل على ترطيب الجلد، وتنظيف فروة الرأس من القشرة والزيوت الزائدة.

محاذير تناول الشعير

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الشعير قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات بسبب محتواه العالي من الألياف، ويفضل تجنبه في حالات الحساسية للجلوتين، لأنه يحتوي على نسبة من الجلوتين، ويجب شرب كمية كافية من الماء عند تناول الشعير لتجنب الإمساك.

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