فوائد الشعير، لتقوية المناعة والعظام وإنقاص الوزن

فوائد الشعير، الشعير من الحبوب الشهيرة التي عرفت منذ القدم واستخدمت في العديد من المجالات ومنهم مجال الطب القديم.

وفوائد الشعير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشعير من أقدم الحبوب التي عرفها الإنسان وزرعها منذ آلاف السنين، حيث استُخدم كمصدر غذائي رئيسي وكدواء طبيعي في العديد من الحضارات القديمة، ويعود موطنه الأصلي إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يزال حتى اليوم يحتل مكانة مهمة في الأنظمة الغذائية الصحية حول العالم، ويتميّز الشعير بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تحسين صحتهم بشكل طبيعي.

القيمة الغذائية للشعير

وأضاف السيد، يحتوي الشعير على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية، منها:

الألياف الغذائية (خاصة ألياف البيتا-غلوكان)

البروتينات

الفيتامينات (خاصة مجموعة فيتامين ب، مثل النياسين والثيامين)

المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الفوسفور والبوتاسيوم

مضادات الأكسدة الطبيعية

كمية قليلة من الدهون الصحية

فوائد الشعير

فوائد الشعير الصحية

وتابع، أن من فوائد الشعير الصحية

تُعد ألياف البيتاجلوكان الموجودة بكثرة في الشعير مفيدة جدًا لصحة القلب، حيث تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

كما أن الشعير يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في تنظيم ضغط الدم.

يعتبر الشعير من أغنى الحبوب بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما يُسهم تناول الشعير بانتظام في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تناول الشعير يُساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل أليافه القابلة للذوبان التي تُبطئ عملية امتصاص السكر في الأمعاء. هذا يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري أو للأشخاص الذين يسعون للوقاية منه.

تُعزز الألياف الغذائية في الشعير الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية ويساعد في فقدان الوزن بطريقة طبيعية، كما أن محتواه المنخفض من الدهون والسعرات يجعله خيارًا مثاليًا في الحميات الغذائية الصحية.

يحتوي الشعير على كميات جيدة من المعادن الأساسية مثل الفوسفور، المغنيسيوم، والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لبناء عظام قوية وصحية والوقاية من هشاشة العظام.

بفضل احتوائه على الزنك والحديد والفيتامينات، يعمل الشعير على تقوية جهاز المناعة، مما يحمي الجسم من الأمراض والالتهابات المختلفة.

يساهم الشعير في تحسين صحة الجلد والشعر بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامينات ب، حيث يساعد على تجديد الخلايا وحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

طرق تناول الشعير

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الشعير بطرق متعددة، منها:

ماء الشعير: يُحضّر بغلي الشعير في الماء وشربه، وهو مشروب مفيد للجهاز الهضمي وللترطيب.

حساء الشعير: بإضافة الشعير إلى الحساء ليعزز قيمته الغذائية.

خبز الشعير: يدخل دقيق الشعير في صناعة الخبز والمخبوزات الصحية.

الشعير المنبت: يُستهلك الشعير المنبت كمصدر غني بالإنزيمات والفيتامينات.

القهوة المصنوعة من الشعير: بديل طبيعي خالٍ من الكافيين.

محاذير تناول الشعير

وأضاف السيد، أنه على الرغم من فوائد الشعير العديدة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو مرض السيلياك يجب أن يتجنبوا تناوله أو يستشيروا الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي، نظرًا لاحتوائه على كميات من الغلوتين.

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