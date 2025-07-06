فوائد مشروب الشعير لمرضى السكري من النوع الثاني

لطالما كان الشعير جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الغذائية حول العالم، سواء في شكله الحبيبي أو في صورة مشروب، ويُعرف شراب الشعير بقيمته الغذائية العالية وخصائصه العلاجية المتعددة، مما يجعله محط اهتمام الأفراد المهتمين بالصحة والعافية.

فوائد شراب الشعير للجسم

يتميز مشروب الشعير بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، والتي تشمل ما يلي:

غني بالعناصر الغذائية: يحتوي شراب الشعير على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامينات ب (خاصة النياسين والثيامين)، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والسيلينيوم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. هذه العناصر الغذائية تلعب أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة، من إنتاج الطاقة إلى دعم الجهاز المناعي.

مصدر ممتاز للألياف الغذائية: يعتبر الشعير غنيًا بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. الألياف القابلة للذوبان، مثل البيتا جلوكان، تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. أما الألياف غير القابلة للذوبان، فتعمل على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: بفضل محتواه العالي من الألياف، يساهم شراب الشعير في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الميكروبيوم المعوي. هذا بدوره يمكن أن يحسن عملية الهضم، ويقلل من الانتفاخ، ويساعد في الوقاية من بعض الاضيقاات الهضمية.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم: الألياف الموجودة في الشعير، وخاصة البيتا جلوكان، تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. هذا يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2، ولكن يجب استهلاكه باعتدال وتحت إشراف طبي.

خصائص مضادة للأكسدة: يحتوي شراب الشعير على مضادات الأكسدة مثل الفينولات والفلافونويدات، والتي تساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم. الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

قد يدعم صحة الكلى والمثانة: يُعتقد أن شراب الشعير يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم من الجسم ودعم وظائف الكلى. كما يُستخدم تقليديًا للمساعدة في تخفيف أعراض التهابات المسالك البولية وطرد حصوات الكلى الصغيرة.

يساعد في إدارة الوزن: نظرًا لارتفاع محتواه من الألياف، يمكن أن يساعد شراب الشعير على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الإجمالية ويساهم في إدارة الوزن الصحي.

خاطر ومحاذير مشروب الشعير

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن هناك بعض المخاطر والمحاذير التي يجب مراعاتها عند تناول شراب الشعير:

يحتوي على الغلوتين: الشعير هو أحد الحبوب التي تحتوي على الغلوتين. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو عدم تحمل الغلوتين تجنب شراب الشعير تمامًا، لأنه قد يسبب لهم أعراضًا خطيرة مثل آلام البطن، الإسهال، والضرر المعوي.

التفاعلات الدوائية المحتملة

أدوية السكري: نظرًا لقدرة شراب الشعير على خفض مستويات السكر في الدم، قد يتفاعل مع أدوية السكري ويسبب انخفاضًا شديدًا في نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم). يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناول شراب الشعير بانتظام.

مدرات البول: بما أن شراب الشعير له خصائص مدرة للبول، فإن تناوله مع أدوية مدرات البول قد يزيد من تأثيرها ويؤدي إلى فقدان مفرط للسوائل والمعادن من الجسم.

مضادات التخثر: هناك بعض الأدلة الأولية التي تشير إلى أن الشعير قد يكون له تأثير طفيف على سيولة الدم. على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون ضئيلًا، إلا أنه يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر (مثل الوارفارين) استشارة الطبيب لتجنب أي تفاعلات محتملة.

مشاكل الجهاز الهضمي (في بعض الحالات): على الرغم من أن الألياف مفيدة للهضم، إلا أن تناول كميات كبيرة جدًا من الألياف فجأة قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الغازات، الانتفاخ، وتشنجات البطن، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين على استهلاك كميات كبيرة من الألياف. يفضل البدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا.

الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الشعير، والتي قد تظهر على شكل طفح جلدي، حكة، صعوبة في التنفس، أو تورم. في هذه الحالات، يجب التوقف عن تناول شراب الشعير فورًا وطلب المساعدة الطبية.

الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية: بعض أنواع مشروبات الشعير المتوفرة تجاريًا قد تحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة، والتي يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية وتساهم في زيادة الوزن إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة. يفضل اختيار أنواع شراب الشعير الطبيعية غير المحلاة أو تحضيرها في المنزل.

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