الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

سجدة شكر على الأسفلت، فرحة لا تصدق لفائز بقرعة الحج في المنوفية (فيديو)

سجدة شكر على الأسفلت..
سجدة شكر على الأسفلت.. فرحة لا تصدق لفايز بقرعة الحج
لم يتمالك الحاج حسين أبو طالب، البالغ من العمر 65 عامًا من مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، دموعه ولا قدميه، فسجد لله شكرًا وسط الشارع، لحظة علمه بفوزه في قرعة الحج العلنية التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء داخل سيتي كلوب بشبين الكوم.

مشهده البسيط والعفوي لفت أنظار الحاضرين.. رجل تجاوز الستين، انحنى للأرض باكيًا من الفرح، شاكرًا ربّه على نعمة طال انتظارها.

يقول الحاج حسين: “كنت متفائل السنة دي جدًا.. شُفت في المنام نبات الذرة أخضر بشكل عمرى ما شوفته قبل كده، رغم إنّي مزارع طول عمري.. حسّيت إنها بشارة من ربنا، وإن نصيبي جاي”.

 

ويحكي بابتسامة لا تفارق وجهه أن أول من هاتفه بعد إعلان النتيجة كانت زوجته، التي لم تتمالك نفسها من الفرحة، وأطلقت الزغاريد وسط الجيران وهي تردد: "الحمد لله.. ربنا كتبها لك يا حسين."

الداخلية تواصل إجراء قرعة الحج 1447هـ

وقال مصدر أمني: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير الشفافية الكاملة في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج

وحول كيفية الاستعلام عن قرعة الحج، يقول المصدر، يمكن للمتقدمين حضور فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: https://moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

الجريدة الرسمية