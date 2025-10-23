الخميس 23 أكتوبر 2025
مصرع شاب سقط من سقالة بالطابق الرابع في المنوفية

الشاب المتوفى
سادت حالة من الحزن على أهالى قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد مصرع الشاب عماد محمد أبو إسماعيل أحد أبناء القرية، إثر سقوطه من أعلى السقالة أثناء تأدية عمله.

 تفاصيل الواقعة

وكان اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور قسم شرطة أشمون يفيد بسقوط شاب من أعلى السقالة أثناء تأدية عمله يدعي "عماد، م، إ" من قرية البرانيه التابعة لدائرة المركز.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

