مصرع شاب سقط من سقالة بالطابق الرابع في المنوفية

سادت حالة من الحزن على أهالى قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد مصرع الشاب عماد محمد أبو إسماعيل أحد أبناء القرية، إثر سقوطه من أعلى السقالة أثناء تأدية عمله.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور قسم شرطة أشمون يفيد بسقوط شاب من أعلى السقالة أثناء تأدية عمله يدعي "عماد، م، إ" من قرية البرانيه التابعة لدائرة المركز.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.