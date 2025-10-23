ضبط كيان صناعي مخالف لإنتاج مستحضرات طبية مغشوشة بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، من استهداف كيان صناعي مخالف بقرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم.

وتبين أن الكيان يُدار بمعرفة شاب حاصل على مؤهل ثانوي عام، تخصص في إنتاج مستحضرات طبية مغشوشة باستخدام مواد مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات وهمية، دون مراعاة أدنى معايير الجودة والسلامة، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة وتضليل الجهات الرقابية.

مضبوطات الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط مالك النشاط والتحفظ على كميات ضخمة من المواد والمستلزمات شملت1 طن من مادة بيروكسيد الهيدروجين، و1.3 طن من سائل مادة جنتيانا وميكروكروم داخل براميل غير مدون عليها بيانات، 1.2 طن من الزيوت الطبية و525 كجم من سائل مادة البيتادين معد للتعبئة، 315 كجم من بودرة البيتادين والتكسابون مجهولة المصدر، 24,320 عبوة من المستحضرات الطبية كمنتج نهائي، و50 ألف عبوة فارغة، و70 ألف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، و30 ألف استيكر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وثمّن محافظ المنوفية جهود مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية في ملاحقة المخالفين وتكثيف الحملات الرقابية، مشددًا على استمرار الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين بما يحقق رضاهم ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

