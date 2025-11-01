توافد كثيف من أهالي الباجور لمتابعة لحظات افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية مساء اليوم توافدًا كثيفًا من الأهالي والأطفال إلى ميدان النصب التذكاري، لمتابعة البث المباشر للحظة التاريخية افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث العالمي الذي يترقبه العالم أجمع.

شاشتان لعرض افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الباجور

وكان مجلس مدينة الباجور قد خصص شاشتين عملاقتين بالميدان لبث فعاليات الافتتاح لحظة بلحظة، في أجواء من الفخر والانبهار بما وصلت إليه مصر من إنجاز حضاري يليق بتاريخها العريق.

وتفاعل الأهالي مع المشاهد المعروضة وعبّروا عن فخرهم واعتزازهم بمصر، التي تعيد كتابة التاريخ من جديد وتثبت للعالم أنها أم الحضارة وصانعة المجد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.