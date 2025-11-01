السبت 01 نوفمبر 2025
توافد كثيف من أهالي الباجور لمتابعة لحظات افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية مساء اليوم توافدًا كثيفًا من الأهالي والأطفال إلى ميدان النصب التذكاري، لمتابعة البث المباشر للحظة التاريخية افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث العالمي الذي يترقبه العالم أجمع.

شاشتان لعرض افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الباجور

وكان مجلس مدينة الباجور قد خصص شاشتين عملاقتين بالميدان لبث فعاليات الافتتاح لحظة بلحظة، في أجواء من الفخر والانبهار بما وصلت إليه مصر من إنجاز حضاري يليق بتاريخها العريق.

وتفاعل الأهالي مع المشاهد المعروضة وعبّروا عن فخرهم واعتزازهم بمصر، التي تعيد كتابة التاريخ من جديد وتثبت للعالم أنها أم الحضارة وصانعة المجد.

