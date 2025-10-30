اصطدموا بسيارة إسعاف، إصابة 3 أشخاص في حادث بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم بين موتوسيكل وسيارة إسعاف على طريق "أشمون – كوبري الغريب" التابع لدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة إسعاف على طريق أشمون كفر الغريب.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "م.ش.ح" 29 سنة مصاب بجرح في الرأس وتدهور في درجة الوعي، وإصابة شقيقه "ع.م.ش" 24 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وإصابة م.م.ش" بجرح قطعي بالرأس وتم نقلهم جميعا لمستشفى أشمون العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

