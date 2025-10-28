شاشات عملاقة بميادين المنوفية لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة، لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025.

وأوضح المحافظ أن تلك الخطوة تأتي حرصًا من المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين، لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم أجمع، باعتباره أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث، والذي يعيد تقديم حضارة الفراعنة في ثوب معاصر يليق بعظمة التاريخ المصري وريادته الإنسانية.

أماكن نقل افتتاح المتحف على شاشات المتحف بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن شاشات العرض العملاقة سيتم توزيعها بعدة مواقع على مستوى المحافظة، تشمل:

ميدان عبدالمنعم رياض أمام الوحدة المحلية ببركة السبع

ميدان العبور بمدينة أشمون

ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف

ميدان صيدناوي بتلا

ميدان الزراعة بقويسنا

ميدان النصب التذكاري بالباجور

الممشى بشارع النصر بمدينة الشهداء

ميدان ماسبيرو “تقاطع الجلاء البحري مع شارع باريس أمام سيتي كلوب”

ميدان شرف بحي غرب شبين الكوم

لحظة فخر لكل مصرى

وأكد اللواء أبو ليمون أن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليلًا على استمرار مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، داعيًا أبناء المنوفية إلى المشاركة ومتابعة هذا الافتتاح العالمي الذي سيبهر الجميع بما يقدمه من رؤية حضارية متكاملة تجمع بين الأصالة والتطور.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا: “نحرص على أن يعيش كل مواطن في المنوفية هذه اللحظة الفريدة، لأننا جميعًا شركاء في صناعة الصورة المشرقة لمصر الجديدة.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.