محافظة المنوفية تعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2026

تستعد محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، لإجراء قرعة الحج لعام 1447 هـ، 2026 م وإعلان أسماء الفائزين بتأشيرات الحج لهذا الموسم، وذلك في إطار قرعة وزارة الداخلية التي تجرى على مستوى  الجمهورية.

 

مكان اجراء قرعة الحج بالمنوفية 2026

ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة في سيتى كلوب، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وسط أجواء من التنظيم والشفافية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

 

الداخلية تواصل إجراء قرعة الحج 1447هـ

وقال مصدر أمني: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير الشفافية الكاملة في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

 

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج

وحول كيفية الاستعلام عن قرعة الحج، يقول المصدر، يمكن للمتقدمين حضور فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: https://moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

 

الجريدة الرسمية