ضبط دجال استولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مزاعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول تبين بفحصهما الفني احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي، وتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الشعوذة والدجل وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

