الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط دجال استولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مزاعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من  ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول تبين بفحصهما الفني احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي، وتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الشعوذة والدجل وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دجال أعمال الدجل والشعوذة النصب على المواطنين العلاج الروحانى الإدارة العامة لحماية الآداب قسم شرطة العطارين جرائم الانترنت وزارة الداخلية

مواد متعلقة

113 متدربا من 38 دولة ينهون برامجهم الأمنية في أكاديمية الشرطة

مصدر أمني يكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة تزعم ممارسات سلبية لرجال الشرطة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمسن يقتل الحيوانات ويأكلها بالإسكندرية

ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

حملات مرورية تحرر 125 ألف مخالفة و96 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط شخصين لسرقتهما بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية