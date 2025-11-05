حملات مرورية تحرر 125 ألف مخالفة و96 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

A+ A- A واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. وتمكنت خلال 24 ساعة الأخيرة من ضبط 125214 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والموقف العشوائي، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص عدد 1647 سائقا، وتبين إيجابية 90 حالة لتعاطي مواد مخدرة. ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة، وكذا فحص 118 سائق تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكومين عليهم بإجمالى 11 حكما. كما تم التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

