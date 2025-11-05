الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات مرورية تحرر 125 ألف مخالفة و96 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

 وتمكنت خلال 24 ساعة الأخيرة من ضبط 125214 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والموقف العشوائي، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

 كما تم فحص عدد 1647 سائقا، وتبين إيجابية 90 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

 

ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة


كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة، وكذا فحص 118 سائق تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكومين عليهم بإجمالى 11 حكما.

 كما تم التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

 وتمكنت خلال 24 ساعة الأخيرة من ضبط 125214 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والموقف العشوائي، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

 كما تم فحص عدد 1647 سائقا، وتبين إيجابية 90 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

 

ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة


كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة، وكذا فحص 118 سائق تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكومين عليهم بإجمالى 11 حكما.

 كما تم التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة أجهزة وزارة الداخلية السير بدون تراخيص الطريق الدائري الإقليمي الطرق والمحاور السرعة المقررة تعاطي مواد مخدرة تعاطي المواد المخدرة تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

مصرع 3 عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

المرور: تحرير 892 مخالفةعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم، زحام وكثافات في هذه الطرق والمحاور

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية