113 متدربا من 38 دولة ينهون برامجهم الأمنية في أكاديمية الشرطة

دفعات جديدة من الكوادر
دفعات جديدة من الكوادر الأمنية الأفريقية والكومنولولث، فيتو
نظمت وزارة الداخلية من خلال مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددًا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وشارك في الدورات 113 كادرًا أمنيًا يمثلون 38 دولة من أفريقيا ودول الكومنولث، وشملت البرامج التدريبية مجالات متنوعة أبرزها مكافحة الإرهاب الدولي، حراسة الشخصيات، وتأمين المنشآت الحيوية، إلى جانب تدريبات عملية بمعهد القوات الخاصة ومعهد الحراسات والتأمين تحت إشراف نخبة من الخبراء الأمنيين المصريين.

كما تضمنت الفعاليات زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على حجم التطور العمراني والحضاري الذي تشهده مصر.

تخريج دفعات جديدة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة

وخلال حفل التخرج، أعرب المتدربون عن تقديرهم للكوادر الأمنية المصرية والمعاهد التدريبية التي ساهمت في صقل مهاراتهم الأمنية بأسلوب علمي واحترافي، مؤكدين أن هذا التعاون يعزز قدراتهم في مواجهة التحديات الأمنية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية التي تستهدف تبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة وتطوير برامج التدريب المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

