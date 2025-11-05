الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية

ضبط محطة بث تلفزيونى
ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية.


  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسمى شرطة "أول وثان الزقازيق" ومركزي شرطة "الزقازيق، القنايات" بالشرقية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها – 3 وحدة معالجة مركزية – 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية.


  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسمى شرطة "أول وثان الزقازيق" ومركزي شرطة "الزقازيق، القنايات" بالشرقية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها – 3 وحدة معالجة مركزية – 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الجهات المختصة القنوات الفضائية القنوات الفضائية المشفرة حقوق الملكية الفكرية شرطة الزقازيق

مواد متعلقة

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

مصرع 3 عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

المرور: تحرير 892 مخالفةعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم، زحام وكثافات في هذه الطرق والمحاور

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف

ضبط طالب وسائق نفذا استعراضات خطيرة بدراجتين ناريتين على طريق سريع بالقاهرة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية