ضبط محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية

A+ A- A تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسمى شرطة "أول وثان الزقازيق" ومركزي شرطة "الزقازيق، القنايات" بالشرقية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها – 3 وحدة معالجة مركزية – 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسمى شرطة "أول وثان الزقازيق" ومركزي شرطة "الزقازيق، القنايات" بالشرقية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها – 3 وحدة معالجة مركزية – 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.