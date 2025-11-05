ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث وضبط المتورطين في استغلال الأطفال لأغراض غير مشروعة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود عن ضبط 12 متهما من بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى أعمال التسول.

تفاصيل الضبط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و6 سيدات (لـ7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة في مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة.

وخلال الحملة، تم ضبط 14 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي أو بالتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

