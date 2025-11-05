الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخصين لسرقتهما بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

“عصابة موظفى البنك
“عصابة موظفى البنك المزيفة”

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب "إنتحال الصفة".



وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أكدت قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بعدد من البنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وإرتكابهما 7  وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

