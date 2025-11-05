ضبط شخصين لسرقتهما بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

A+ A- A تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب "إنتحال الصفة".



وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أكدت قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بعدد من البنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وإرتكابهما 7 وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب "إنتحال الصفة".





وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أكدت قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بعدد من البنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وإرتكابهما 7 وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.