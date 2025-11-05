مؤتمر صحفي لتوروب قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، في الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت مصر باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويحضر المؤتمر الصحفي من الأهلي ييس توروب المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق للحديث عن المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء غد الخميس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

موقف محمد شريف من السوبر

فيما قال مصدر داخل الأهلي: إن محاولات تجهيز محمد شريف مهاجم الفريق مستمرة من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وأضاف المصدر أن حالة اللاعب تحسنت وأصبح قريبا من تدعيم صفوف الفريق مجددا بعدما قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية.

وأوضح أن هناك إمكانية للحاق اللاعب بالمباراة الثانية في كأس السوبر المصري سواء صعد الفريق للنهائي أو تواجد في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

