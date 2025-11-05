الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

كأس السوبر المصري، عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري صباح اليوم باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

حضر الاجتماع ممثلا عن النادي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريا الفريق. 

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق. 

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء، ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي. 

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة. 

وخاض النادي الأهلي مرانه أمس والذي شهد مشاركة الثلاثي إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، كما شارك محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهم من الإصابة. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

 

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد  وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة السوبر المصري بطولة السوبر المصر النادي الأهلي سيراميكا كليوباتر كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

مؤتمر صحفي لتوروب قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

موقف الأهلي من إقالة ييس توروب حال خسارة السوبر المصري

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري

منتخب مصر يتقدم بثلاثية أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

كأس العالم للناشئين، شاهد فرحة أحمد الكاس بعد هدفي منتخب مصر بمرمى هايتي

أبوريدة وعلاء نبيل يؤازران منتخب مصر أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما

إحماء منتخب مصر استعدادا لمواجهة هايتي بكأس العالم للناشئين (فيديو)

شاهد جاهزية ملعب سباير زون 5 لمباراة مصر وهايتي في مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية