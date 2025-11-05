موقف الأهلي من إقالة ييس توروب حال خسارة السوبر المصري

سلطت صحيفة الإمارات اليوم، الضوء على مصير المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، حال خسارته لبطولة السوبر المصري.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي حسمت موقفها النهائي من المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مؤكدة استمرار المدرب في منصبه دون أي نية لإقالته، بغض النظر عن نتيجة بطولة التي تنطلق غدًا الخميس في الإمارات.

وبحسب الصحيفة الإماراتية، أن مجلس الإدارة لم يبحث فكرة التغيير الفني في هذا التوقيت، مشددًا على أن توروب يحظى بثقة كاملة من محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء لجنة الكرة، وأن الهدف الحالي هو توفير أجواء الاستقرار قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة.



وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن نية الأهلي إقالة توروب حال خسارة لقب السوبر، خصوصًا بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز، إذ تعادل الأهلي مؤخرًا مع بتروجيت والمصري البورسعيدي في مباراتين متتاليتين، ما أثار موجة من الجدل بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح المصدر أن إدارة النادي ترى أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تغييرات على المستوى الفني، وأن الجهاز الفني الحالي سيستمر في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خاصة أن الإدارة تضع في اعتبارها ضغط المباريات وكثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخاض النادي الأهلي مرانه أمس والذي شهد مشاركة الثلاثي إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، كما شارك محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهم من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

وعلى جانب آخر يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

