الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

كأس السوبر المصري، يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد  بالإمارات، وذلك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخاض النادي الأهلي مرانه أمس والذي شهد مشاركة الثلاثي إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، كما شارك محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهم من الإصابة. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

 

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد  وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق  غدا الخميس في الإمارات. 

الجريدة الرسمية