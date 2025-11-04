طريقة عمل الكفتة بصوص الزبادى بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكفتة بصوص الزبادى، الكفتة بصوص الزبادي من الأطباق الشرقية الشهية التي تمتاز بطعمها الغني وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل الكفتة بصوص الزبادى، سهلة وبسيطة، ولها قيمة غذائية عالية فهي تجمع بين البروتين الموجود في اللحم، وفوائد الزبادي الصحية التي تعزز الهضم وتمنح الطبق طراوة مميزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكفتة بصوص الزبادى.

مكونات عمل الكفتة بصوص الزبادى:-

نصف كيلو من اللحم المفروم يفضل أن يكون خليط من اللحم البقري والضأن

بصلة متوسطة مبشورة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

رشة قرفة اختياري

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم

ملعقة صغيرة من البابريكا لنكهة مدخنة

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي لتطرية اللحم أثناء العجن

لتحضير صوص الزبادي:

كوب ونصف من الزبادي الطبيعي

2 فص ثوم مهروس

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف أو المفروم الطازج

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة من الطحينة اختياري لإضافة قوام غني

للتقديم:

بقدونس مفروم للتزيين

شرائح ليمون أو رغيف خبز ساخن

أرز أبيض أو بطاطس محمرة بجانبه

الكفتة بصوص الزبادى

طريقة عمل الكفتة بصوص الزبادى:-

في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم مع البصل المبشور والثوم المهروس وجميع التوابل والبقدونس.

اعجني المكونات جيدا بيدك حتى تتجانس، وتصبح العجينة لزجة قليلا.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك النكهات ويستريح اللحم.

بعد ذلك، شكلي الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم أو كرات حسب رغبتك.

سخني ملعقة من الزيت في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضعي الكفتة وقلبيها حتى تأخذ لون بني من جميع الجوانب.

يمكن أيضا شويها في الفرن عند درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبا حتى تنضج وتتحمر قليلا.

في وعاء آخر، ضعي الزبادي وأضيفي إليه الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل والنعناع المجفف.

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

يمكنك إضافة ملعقة من الطحينة لمزيد من النكهة والقوام الغني.

بعد أن تنضج الكفتة، ضعيها في طبق التقديم.

اسكبي فوقها صوص الزبادي بالتساوي، ويمكن تسخين الصوص قليلا قبل إضافته إذا كنتى تفضلين الأطباق الدافئة.

زيني الوجه بالبقدونس المفروم ورشة من النعناع.

لنجاح الوصفة يفضل استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون متوسطة حتى تبقى الكفتة طرية بعد التسوية.

لا تفرطي في تقليب الكفتة أثناء الطهي حتى لا تتفكك.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من النشا إلى خليط الزبادي لتكثيف القوام إذا رغبتى.

جربي تقديم الكفتة بصوص الزبادي مع الأرز بالشعرية أو الخبز المحمص لوجبة شرقية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.