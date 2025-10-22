طريقة عمل كوسة بالجبن في الفرن، وجبة دايت مشبعة وغنية بالبروتين

الكوسة من الخضراوات الخفيفة والمغذية التي يمكن الاعتماد عليها كوجبة رئيسية في نظام الدايت، فهي قليلة السعرات الحرارية، سهلة الهضم، وتحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعطي إحساسًا بالشبع لفترة طويلة.



وعندما تُحضّر الكوسة بالجبن في الفرن، تصبح وجبة متكاملة تجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية، وتعتبر خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء أثناء اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

كوسة بالجبن في الفرن ليست فقط وصفة دايت شهية وسهلة التحضير، بل أيضًا وجبة متكاملة تساعد على الشعور بالشبع وتزويد الجسم بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة. يمكن تناولها دافئة أو باردة، وتناسب من يبحث عن أكلات خفيفة وصحية دون التضحية بالطعم. إنها مثال رائع على أن الأكل الصحي يمكن أن يكون لذيذًا ومغذيًا في الوقت نفسه.

في هذا التقرير، نتعرف على طريقة عمل كوسة بالجبن في الفرن، بطريقة دايت بسيطة ومشبعة، مع فوائد المكونات الأساسية التي تجعلها وجبة غنية بالبروتين ومثالية لمن يسعون إلى خسارة الوزن دون حرمان.

مكونات الكوسة بالجبن في الفرن:

3 حبات كوسة متوسطة الحجم.

نصف كوب جبن قريش أو جبن فيتا قليلة الدسم.

ربع كوب جبن موزاريلا لايت (اختياري لإضافة نكهة).

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نصف بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم.

رشة زعتر مجفف أو ريحان.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح خفيف أو حسب الرغبة.

نصف كوب زبادي لايت (اختياري لزيادة القيمة البروتينية).

كوسة بالجبنة

طريقة التحضير:

تحضير الكوسة:

اغسلي الكوسة جيدًا وقطّعيها إلى شرائح رفيعة بالطول أو إلى دوائر حسب التفضيل. يمكن أيضًا بشرها بشرائح عريضة لو كنتِ تفضلين قوامًا طريًا.

التشويح الخفيف:

في مقلاة غير لاصقة، ضعي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وأضيفي البصل والثوم وشوّحيهما حتى يصبح لونهما ذهبيًا خفيفًا.

أضيفي شرائح الكوسة، ورشة بسيطة من الملح والفلفل، وقلّبي لمدة 3–4 دقائق فقط حتى تبدأ الكوسة في الطراوة دون أن تفقد شكلها.

تحضير خليط الجبن:

في وعاء عميق، اخلطي الجبن القريش مع البيضة والزبادي (إن وُجد)، وأضيفي الزعتر أو الريحان والفلفل الأسود.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس، ويمكنك إضافة القليل من الموزاريلا على الوجه فقط لإعطاء لمسة من الطراوة والتمغنط عند التقديم.

الخبز في الفرن:

ضعي نصف كمية الكوسة المشوحة في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم أضيفي خليط الجبن فوقها، ووزّعي باقي الكوسة على الوجه.

رشي الموزاريلا في الأعلى، ثم أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا خفيفًا.

التقديم:

اتركي الكوسة تبرد قليلًا قبل التقديم لتتماسك المكونات، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي بالنعناع كوجبة دايت متكاملة.

الفوائد الغذائية للكوسة بالجبن:

الكوسة: منخفضة السعرات وغنية بالألياف والماء، مما يساعد على الإحساس بالشبع وتحسين عملية الهضم. كما تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل A وC التي تدعم صحة البشرة والمناعة.

الجبن القريش: مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، قليل الدهون، يساعد في بناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خسارة الوزن.

البيض: يضيف بروتينًا إضافيًا، كما يمنح القوام المتماسك للخلطة، ويحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين D والكولين.

زيت الزيتون: دهون صحية ترفع من القيمة الغذائية للوجبة وتساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.

نصائح إضافية:

يمكن استبدال الجبن القريش بجبن ريكوتا أو لبنة قليلة الدسم حسب المتوفر.

لمن يتبع نظامًا نباتيًا، يمكن الاستغناء عن البيض والاكتفاء بخليط الجبن والزبادي مع القليل من دقيق الشوفان لربط القوام.

لإضافة نكهة مميزة، يمكن رش القليل من البابريكا أو بودرة الثوم على الوجه قبل إدخالها الفرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.