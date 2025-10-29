طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

طريقة عمل السبانخ، من الخضراوات الورقية الغنية بالفوائد الغذائية، إذ تحتوي على الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات "A" و"C" و"K"، مما يجعلها طبقًا صحيًا ومغذيًا للكبار والصغار.





ويمكن تحضير السبانخ بعدة طرق مختلفة حسب الذوق والعادات الغذائية لكل أسرة، لكن الطريقة المصرية التقليدية تُعتبر من أشهى وأشهر الطرق، إذ تُطهى مع الصلصة والبصل والثوم واللحمة المفرومة أو قطع اللحم لتُقدَّم كوجبة متكاملة مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.



فيما يلي طريقة عمل السبانخ خطوة بخطوة بطريقة منزلية بسيطة ومضمونة.



المكونات:

نصف كيلو سبانخ طازجة (مغسولة ومفرومة).

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوبان من عصير الطماطم الطازجة.

كوب مرق لحم أو ماء ساخن.

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كزبرة ناشفة.

رشة كمون (اختياري).

سبانخ بالصلصة واللحمة المفرومة

طريقة تحضير السبانخ:

بعد غسل السبانخ جيدًا بالماء الجاري للتأكد من إزالة أي أتربة، تُنقع في ماء وخل لبضع دقائق ثم تُصفّى جيدًا وتُفرم فرمًا متوسطًا، لا ناعمًا جدًا ولا خشنًا.



تسوية اللحم (إذا استخدم):

في حلة متوسطة، يُسلق اللحم في ماء مغلي مع بصلة صغيرة وورق لورا وحبهان حتى ينضج تمامًا. بعد التسوية، يُصفّى ويُحتفظ بالمرق لاستخدامه في طهي السبانخ لاحقًا.



تحضير التقلية:

في حلة أخرى، يُسخَّن السمن أو الزيت، ويُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.

يُضاف الثوم المهروس ويُقلب مع البصل لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته المميزة.

بعد ذلك، تُضاف صلصة الطماطم ويُترك الخليط ليغلي قليلًا، ثم يُضاف عصير الطماطم ويُتبل بالملح والفلفل والكمون.

طهي السبانخ:

تُضاف السبانخ المفرومة إلى خليط الطماطم، وتُقلَّب جيدًا حتى تذبل تمامًا.

يُضاف بعد ذلك كوب من المرق (أو الماء) وتُترك السبانخ على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تتجانس المكونات ويتسبك الخليط.

إضافة اللحم والتتبيلة الأخيرة:

بعد أن تتسبك السبانخ، تُضاف قطع اللحم المسلوقة وتُقلب برفق داخل الخليط.

في مقلاة صغيرة، تُحمَّر ملعقة من الثوم مع قليل من الكزبرة الناشفة في سمنة، ثم تُضاف التقلية إلى السبانخ في آخر خطوة وتُقلب جيدًا لإضافة النكهة المميزة.

نصائح لنجاح الوصفة:



يمكن استبدال اللحم بالدجاج أو اللحم المفروم حسب الرغبة.

لمن يفضل الطعم الغني، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السمن البلدي في نهاية الطهي لإعطاء نكهة مميزة.

إذا كانت السبانخ مجمدة، يجب تركها لتذوب تمامًا وتصفيتها جيدًا من الماء قبل الطهي.

يمكن تقديم السبانخ بجانب الأرز الأبيض بالشعيرية أو العيش البلدي الساخن.

القيمة الغذائية للسبانخ:



السبانخ تُعتبر من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، فهي تساعد على تعزيز إنتاج كريات الدم الحمراء بسبب غناها بالحديد، وتقوي العظام نظرًا لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم، كما تقي من فقر الدم وتعمل على تحسين صحة البشرة والشعر. وتُعد أيضًا خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو نباتيًا.

طريقة عمل السبانخ من الأكلات البسيطة لكنها مليئة بالفوائد والطعم المميز. لا تحتاج إلى وقت طويل أو مكونات معقدة، فقط بعض الخطوات المنظمة والمكونات المتوفرة في أي بيت. ومع كل مرة تُطهى فيها السبانخ، يمكن تعديل التوابل والإضافات حسب الذوق الشخصي لتصبح طبقًا صحيًا ومحببًا لجميع أفراد الأسرة.



