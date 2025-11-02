طريقة عمل السمك المخمر لصحة جيدة مثل القدماء المصريين

طريقة عمل السمك المخمر، السمك المخمر أو ما يعرف بالفسيخ من الأكلات المصرية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ العصر الفرعونى.

وطريقة عمل السمك المخمر، بسيطة ولكنها تحتاج الدقة حتى يكون الفسيخ ذات جودة جيدة وامن على الصحة، وارتبط تناوله بالمناسبات فى العصور القديمة ومازال المصريون يتناولونه حتى الآن فى الأعياد أيضا.

والسمك المخمر أو الفسيخ كان من الوجبات الأساسية عند المصريين القدماء وهو سر الحفاظ على الصحة لأنه يمد الجسم بالبكتيريا النافعة التي تعالج الالتهابات بالجسم وتقوى المناعة وتعزز صحة الجهاز الهضمي، وهو ماثبته العلماء فى وقتنا الحالى.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السمك المخمر أى الفسيخ.

مكونات عمل السمك المخمر:-

2 كيلو سمك بوري ويفضل أن يكون طازج ومتماسك اللحم والعين لامعة

1 كيلو ملح خشن

½ كوب شطة حمراء مطحونة حسب الرغبة

قليل من الكركم أو الدقيق لتجفيف السمك

كيس نايلون كبير أو برطمان زجاجي نظيف محكم الغلق

ورق بلاستيك أو شاش نظيف لتغليف السمك

طريقة عمل السمك المخمر:-

اغسلي السمك البوري جيدا من الخارج فقط دون فتح البطن أو إزالة الأحشاء، لأن هذه الخطوة تؤدي إلى سرعة تلفه.

جففي السمك جيدا جدا باستخدام مناديل المطبخ أو قطعة قماش نظيفة، فكلما كان السمك جاف، كانت النتيجة أفضل وآمن.

اتركيه في مصفاة داخل الثلاجة لمدة 12 ساعة حتى يتخلص من أي سوائل داخلية.

في وعاء كبير، اخلطي الملح الخشن مع الشطة الحمراء.

يمكن إضافة قليل من الكركم لإعطاء لون ذهبي خفيف.

هذه الخلطة تعمل على حفظ السمك ومنع تكون البكتيريا.

بعد التأكد من جفاف السمك تماما، قومي بفتح الخياشيم وضعي كمية من خليط الملح والشطة داخلها جيدا.

لا تفتحي البطن، فقط اكتفي بالخياشيم والمنطقة القريبة منها.

ضعي طبقة من الملح في قاع الكيس أو البرطمان.

رتبي السمك فوقها، ثم غطي كل سمكة بطبقة وفيرة من الملح.

استمري في الترتيب حتى انتهاء الكمية.

في النهاية، غطي الطبقة العليا بالملح تماما.

أغلقي الكيس أو البرطمان بإحكام تام لمنع دخول الهواء.

ضعيه في مكان جاف ومظلم مثل خزانة المطبخ لمدة من 15 إلى 20 يوم في الصيف، أو من 25 إلى 30 يوم في الشتاء.

بعد مرور المدة المحددة، افتحي الفسيخ وتأكدي من أن لونه أصبح مائل إلى الفضي الداكن، وله رائحة مميزة غير كريهة.

قبل الأكل، يفضل نقع الفسيخ في ماء لمدة نصف ساعة لإزالة الملوحة الزائدة.

أزيلي الجلد الخارجي والرأس والعمود الفقري.

قطعي اللحم إلى شرائح وقدميه مع الليمون، والبصل الأخضر، والعيش البلدي، والطحينة.

يمكن أيضا تقديمه بجانب البصل المخلل والملانة الحلبة المنبتة لوجبة مصرية أصيلة.

ولضمان سلامة الفسيخ، استخدمي سمك طازج فقط.

لا تتركي السمك في درجة حرارة عالية قبل تمليحه.

لا تستخدمي أوعية معدنية في التمليح، فقط الزجاج أو البلاستيك.

راقبي الرائحة أثناء الفتح؛ إن وجدت رائحة كريهة أو لون غير طبيعي، لا تأكليه.

يمكن حفظ الفسيخ بعد تمام نضجه في الثلاجة لمدة أسبوعين أو في الفريزر لشهرين.

