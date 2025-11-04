السوبر المصري، موعد التدريب الرئيسي للزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان

يختتم فريقا الزمالك وبيراميدز تدريباتهما غدا الاربعاء علي استاد آل نهيان مستضيف مباراة الفريقين في نصف نهائي السوبر المصري المقرر له الخميس بدولة الإمارات مستضيف البطولة.

موعد المران الرئيس للزمالك وبيراميدز بالامارات

يقام التدريب الرئيسي لفريق الزمالك علي استاد آل نهيان في الساعة الخامسة مساء الغد ويستمر حتى السادسة.



أما التدريب الرئيسي لنادي بيراميدز فيبدأ في السادسة والربع مساء الغد وينتهي في السابعة والربع مساء.

موعد المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك

ويبدأ المؤتمر الصحفي لـ أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق نادي الزمالك في الرابعة إلا الربع عصر غدا الأربعاء في قاعة مؤتمرات استاد آل نهيان.

ويستمر المؤتمر لمدة نصف ساعة يتحدث خلاله مدرب الزمالك عن المباراة برفقة كابتن الفريق.

موعد المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز

ويقام المؤتمر الصحفي للكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في الرابعة والربع مساء غدا الأربعاء الموافق 5 نوفمبر الجاري في قاعة مؤتمرات استاد آل نهيان.

ويستمر المؤتمر لمدة نصف ساعة يتحدث خلاله مدرب بيراميدز عن المباراة برفقة كابتن الفريق.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري

ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتنقل المباراة قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

وصول بعثة بيراميدز

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى الإمارات، أمس الإثنين استعدادا لخوض السوبر المصري بمواجهة الزمالك في نصف النهائي، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما

واختتم فريق بيراميدز تدريباته صباح اليوم الإثنين باستاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.