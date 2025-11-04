الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
تعرف على حارس الأهلي في السوبر المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في السوبر المصري التي تنطلق بعد غد الخميس في الإمارات. 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة. 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر من القاهرة إلى الإمارات. 

