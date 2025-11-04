الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
"توروب" يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي داخل فندق الإقامة

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق داخل فندق الإقامة، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري بنظامها الجديد. 

ويحرص المدير الفني على استعراض أبرز ملامح المنافس وتحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية وخطة اللعب المنتظرة للمباراة، بما يضمن جاهزية اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة. 

وكان توروب قد عقد عدة جلسات تنسيقية مع جهازه المعاون فور وصول البعثة إلى الإمارات، من أجل وضع البرنامج التحضيري النهائي والاستقرار على التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم من خلال خوض المران الأول في الإمارات، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة أمس عقب رحلة السفر من القاهرة.

الجريدة الرسمية