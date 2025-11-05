الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

الإعلان عن حكام مباراتي السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز

الأهلي يواجه سيراميكا
الأهلي يواجه سيراميكا في السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري، التي تنطلق في الإمارات غدًا الخميس، حيث تجمع المباراة الأولى الأهلي ضد سيراميكا فيما تجمع المباراة الثانية الزمالك أمام بيراميدز.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا، فيتو
حكام مباراة الأهلي وسيراميكا، فيتو

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو
حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، في الرابعة والنصف مساء غدٍ بتوقيت الإمارات باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين. 

ويحضر المؤتمر الصحفي من الأهلي ييس توروب المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق، للحديث عن المباراة. 

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء بعد غد الخميس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري في نظامها الذي يضم أربعة فرق. 

الجريدة الرسمية