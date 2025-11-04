الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خالد مرتجى يصل الإمارات لقيادة بعثة الأهلي في السوبر المصري

خالد مرتجى
خالد مرتجى

وصل المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر من القاهرة الي الإمارات. 

خالد مرتجى الأهلي النادي الأهلي كأس السوبر المصري السوبر المصرى

