السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسالة عبدالله السعيد للاعبي الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

 عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم؛ وتحدث اللاعب على أهمية الفوز على دجلة قبل فترة التوقف الدولي لمواصلة اعتلاء صدارة المسابقة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة غدًا الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

 وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

 وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

الزمالك 
الزمالك 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم الخميس الماضي.

 

واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

 وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك ووادي دجلة الزمالك الفريق الأول لكرة القدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز البلجيكي يانيك فيريرا مسابقة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

أسباب غياب أحمد حمدي عن مباريات الزمالك

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads