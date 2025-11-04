الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يقتنص فوزا غاليا أمام ريال مدريد ويلحق به أول هزيمة في دوري الأبطال (صور)

ليفربول وريال مدريد
ليفربول وريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا غاليا علي حساب ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وسجل ماك اليسترهدف فوز فريق  ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 61.

وتعد تلك هي الخسارة الأولي التي يتعرض لها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث خاض ثلاث مواجهات سابقة حقق في جميعها الفوز.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- فيرتز.
 

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط:أردا جولر، أوريلين تشواميني، كامافينجا

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

وبتلك  النتيجة يبقي نادي ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، أما نادي ليفربول يتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب دوري الأبطال بنفس عدد النقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول دوري ابطال اوروبا ريال مدريد ليفربول أمام ريال مدريد ماك أليستر صلاح محمد صلاح

مواد متعلقة

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

دوري أبطال أوروبا، ماك اليستر يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ريال مدريد

خالد مرتجى يصل الإمارات لقيادة بعثة الأهلي في السوبر المصري

الأهلي ينهي مرانه الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

إمام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي ويشارك في جزء من مران الأهلي اليوم

محمد شريف وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي استعدادا لنصف نهائي السوبر

الأهلي يستعين بعدد من أعضائه لخدمة النادي

مهاجم الأهلي على رأس قائمة سلوفينيا أمام السويد خلال فترة التوقف الدولي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ماك اليستر يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ريال مدريد

إبراهيم عبد الجواد: مدرب برتغالي يقود الزمالك بعد السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية