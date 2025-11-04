الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يصطدم بريال مدريد اليوم في قمة أبطال أوروبا

ليفربول يصطدم بريال
ليفربول يصطدم بريال مدريد، فيتو

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم  مباراة ليفربول وريال مدريد  في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد 

تُقام المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر على ملعب أنفيلد في إنجلترا، وذلك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد 

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وسوف تبث مواجهة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD 1

 

وستكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، في ظل القيم التكتيكية العالية التي يتمتع بها كلا المدربين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لضمان التقدم في البطولة.

 

 كما أن جماهير ليفربول ستطالب فريقها بتقديم أفضل أداء على ملعب أنفيلد، بينما سيحاول ريال مدريد استغلال خبرته في دوري الأبطال ليخرج بنتيجة إيجابية.

.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماهير ليفربول دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اوروبا 2025 شبكة قنوات بي ان سبورتس ريال مدريد مباراة ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول مباريات دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

بقيادة أرنولد، وفد من ريال مدريد يقدم التعازي في الراحل جوتا

هنري الضحية القادمة، محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم الغزال الفرنسي في البريميرليج

"فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الأسباني

صاروخية بعيدة المدى، الدوري الإنجليزي يحفز عمر مرموش قبل مواجهة بورنموث (فيديو)

لاعب ليفربول: محمد صلاح أسطورة النادي وقدوة لجميع اللاعبين

الكشف عن حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يستهدف ضم هاري كين مقابل الشرط الجزائي

أداء استثنائي، أرقام أقوى خط دفاع في أوروبا

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ارتفاع جديد يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

من الشمال إلى الجنوب وهذا موقف القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية