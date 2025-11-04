ليفربول يصطدم بريال مدريد اليوم في قمة أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ليفربول وريال مدريد في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تُقام المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر على ملعب أنفيلد في إنجلترا، وذلك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وسوف تبث مواجهة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD 1

وستكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، في ظل القيم التكتيكية العالية التي يتمتع بها كلا المدربين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لضمان التقدم في البطولة.

كما أن جماهير ليفربول ستطالب فريقها بتقديم أفضل أداء على ملعب أنفيلد، بينما سيحاول ريال مدريد استغلال خبرته في دوري الأبطال ليخرج بنتيجة إيجابية.

