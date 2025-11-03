استبعاد محمد صلاح، الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يعلن التشكيل المثالي لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو”، التشكيل المثالي لعام 2025، والتي تضم أفضل 11 لاعبًا، بناء على تصويت اللاعبين حول العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، عبر حساباته الرسمية قائمة اللاعبين الذين حصلوا على أعلى نسبة أصوات ليكونوا في التشكيل المثالي للرجال.

وكان الاتحاد الدولي للمحترفين أعلن في وقت سابق عن قائمة ضمت 26 لاعبا، وصوت أكثر من 26 ألف لاعب كرة قدم محترف من 68 دولة لاختيار فريقهم المثالي للرجال، بناء على أدائهم في الفترة من 15 يوليو 2024 إلى 3 أغسطس 2025، على أن يكون المرشحون قد شاركوا في 30 مباراة رسمية على الأقل خلال تلك الفترة.

شهدت التشكيل المثالي استبعاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد تواجده في القائمة النهائية التي ضمت 26 لاعبا.

التشكيلة المثالية لعام 2025 من فيفبرو

وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2025 من فيفبرو كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي الإيطالي).

خط الدفاع: نونو مينديز (باريس سان جيرمان البرتغالي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول الهولندي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان المغربي).

خط الوسط: فينتينا (باريس سان جيرمان البرتغالي)، بيدري (برشلونة الإسباني)، جود بيلينجهام (ريال مدريد الإنجليزي)، كول بالمر (تشيلسي الإنجليزي).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، كيليان مبابي (ريال مدريد الفرنسي)، لامين يامال (برشلونة الإسباني).

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يعلن التشكيل المثالي لعام 2025

محمد صلاح ينافس لامال وميسى ورونالدو في التشكيل المثالي للاعبين المحترفين 2025

وكان محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تصدر القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" لاختيار التشكيل الأفضل في العالم 2025.

ويتم الإعلان رسميًا عن التشكيلة المثالية لعام 2025 FIFPRO World 11 يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

المرشحون للتشكيل المثالي للاعبين المحترفين لعام 2025

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين كالتالي:

حراس المرمى:

أليسون بيكر (ليفربول، البرازيل)

تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي، إيطاليا)

المدافعون

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول / ريال مدريد، إنجلترا)

باو كوبارسي (برشلونة، إسبانيا)

فيرجيل فان ديك (ليفربول، هولندا)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان، البرازيل)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان، البرتغال)

ويليام صليبا (أرسنال، فرنسا).

خط الوسط

جود بيلينجهام (ريال مدريد، إنجلترا)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / نابولي، بلجيكا)

لوكا مودريتش (ريال مدريد / ميلان، كرواتيا)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان، البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي، إنجلترا)

بيدري (برشلونة، إسبانيا)

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد، أوروجواي)

فيتينيا (باريس سان جيرمان، البرتغال)

المهاجمون

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان، فرنسا)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)

كيليان مبابي (ريال مدريد، فرنسا)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي، الأرجنتين)

رافينيا (برشلونة، البرازيل)

كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول، مصر)

لامين يامال (برشلونة، إسبانيا)

