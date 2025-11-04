الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الأهلي يستعين بعدد من أعضائه لخدمة النادي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس الإثنين، شهد مناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية المهمة. 

وعقب الاجتماع قرر المجلس الاستعانة بخبرات عدد  من أعضاء النادي الذين التقاهم الكابتن محمود الخطيب مؤخرًا، وهم: أحمد الحيوان، وأحمد شريف، ومنار سعيد، وكريم التهامي، وعلي ندا، ورنا إبراهيم، وعبد الله ضياء العايش، وجيانا فاروق، وذلك للاستفادة من أفكارهم ورؤاهم التطويرية في خدمة النادي.
 

 

مهند مجدي مستشارا لمجلس إدارة الأهلي للنشاط الرياضي

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، في جلسته الأولى التي عقدت مساء أمس الاثنين تعيين المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس السابق، عضوًا بشركة الأهلي للمنشآت.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة السابق، مستشارًا لمجلس الإدارة للنشاط الرياضي، على أن يقوم بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي؛ لتطوير كافة الأنشطة ووضع رؤية للاستثمار وتطوير الأداء.

كما تم تكليف المهندس حازم هلال عضو المجلس بمتابعة مشروع استاد الأهلي والالتزام بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ، مع العمل على تطوير المنشآت العقارية وتاريخ الأهلي المستخدم في متحف الأهلي الجديد، على أن يكون ممثلًا للنادي في شركة الأهلي للمنشآت.

الجريدة الرسمية