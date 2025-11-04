دوري أبطال أوروبا، ماك اليستر يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، سجل ماك اليسترهدف فريق ليفربول الإنجليزي الأول في شباك ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 61 دقيقة من اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وكاد ليفربول يسجل الهدف الأول عن طريق سوبوسلاي ولكن تعملق كورتوا حارس ريال مدريد ومنه من التسجيل.

واستمرت محاولات الريدز ولكن واصل كورتوا تألقه ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.



خط الدفاع: كونور برادلي- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- روبرتسون.



خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرج.



خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- فيرتز.



تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط:أردا جولر، أوريلين تشواميني، كامافينجا

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية.

أما نادي ليفربول يتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، جمعهما من فوزين والهزيمة في مباراة.

ويخوض ليفربول مباراة الليلة أمام ريال مدريد بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بهدفين دون رد، بعد سلسلة من الهزائم، ويحتل المركز الثالث في الترتيب.

فيما يدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام الريدز بعدما حقق انتصار كبير على فالنسيا برباعية دون رد، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ 30 نقطة.

