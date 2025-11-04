الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مهاجم الأهلي على رأس قائمة سلوفينيا أمام السويد خلال فترة التوقف الدولي

جراديشار
جراديشار

أعلن ماتياس كيك، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا، القائمة الرسمية التي ستخوض مباراتي كوسوفو والسويد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت القائمة استمرار تواجد نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، للمرة الثانية على التوالي مع المنتخب الأول لمنتخب سلوفينيا.

وكان مهاجم الأهلي قد شارك في لقاء سلوفينيا الأخير أمام كوسوفو، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة سويسرا ضمن التوقف الدولي الماضي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

وعلى جانب آخر يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر من القاهرة الي الإمارات. 

الجريدة الرسمية