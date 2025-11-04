الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس السريعة وتنصح بارتداء ملابس خريفية

فصل الخريف، فيتو
فصل الخريف، فيتو

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الخريف يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة، لأنه فصل انتقالى ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر.

بعد تقلبات أمس، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه في بعض الأحيان يتخلل فصل الخريف موجات حارة وفى أحيان أخرى يتخلله موجات ماطرة وهذا ما شهدناه اليوم وأمس، حيث كانت الأجواء أمس أجواء ماطرة مصحوبة بغطاء سحابى كثيف وضربات من البرق والرعد على بعض المناطق.

وقالت إنه سرعان ما تغير الوضع اليوم لأجواء حارة شمالًا شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سماء صافية.

وناشدت الأرصاد بارتداء الملابس الخريفية وعدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلةومتابعة النشرات اليومية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارصاد الجوية تحذر الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الثلاثاء موجات حارة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية: أتربة عالقة تؤثر على الرؤية في القاهرة الكبرى والصعيد

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أمطار الخريف تصل إلى حلايب وشلاتين، الأرصاد تحذر الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكشف عن ظاهرة جوية تثير القلق

من الشمال إلى الجنوب وهذا موقف القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

بعد تقلبات أمس، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

الأكثر قراءة

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

تعادل مثير بين وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري المصري

"السياحة والآثار" تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي

موقع عبري: مئات السائحين الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

هل يجوز وهب صلاة النوافل للميت؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

المزيد
الجريدة الرسمية