محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلًا ويوجه إنذارًا لنائب رئيس هيئة النظافة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام ليلًا بشوارع الوراق وإمبابة لمعاينة حالة النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقد استدعى المحافظ نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال الجيزة إلى موقع الجولة، لمتابعة الملاحظات ميدانيًا واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الأداء.



كما وجّه له إنذارًا بعد رصد قصور في حالة النظافة ببعض الشوارع، مؤكدًا ضرورة سرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة أعمال النظافة.



كما كلف المحافظ رئيس حي الوراق بإعطاء ملف النظافة أولوية قصوى والعمل على تحسين الحالة العامة للنظافة داخل نطاق الحي.



وخلال جولته كلف المحافظ بشن حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين المظهر العام، مع تكثيف أعمال الكنس ورفع المخلفات أولًا بأول.



ووجه المحافظ خلال جولته برفع حالات تعدي علي الطريق وإزالة تجمع لمركبات التوك توك لتسهيل حركة سير المواطنين.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مواصلة الجولات المفاجئة غير المرتبة بمختلف القطاعات للوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مقصر في أداء مهامه.

