صندوق المناخ الأخضر يدعم مصر بـ50 مليون دولار لتقنيات الزراعة النظيفة والمبتكرة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن موافقة صندوق المناخ الأخضر خلال جلسته رقم (43) المنعقدة بمدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، على تمويل برنامج صندوق نوفاستار الاستثماري الثالث، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار مخصص لدعم مشروعات المناخ في إفريقيا، وعلى رأسها مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر ستحصل على 50 مليون دولار من إجمالي التمويل، يتم توجيهها للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية الزراعية ضمن ثلاثة محاور رئيسية:

1. الخدمات التي تعزز القدرة على التكيف والمرونة الزراعية.

2. التقنيات النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم النمو الاقتصادي الأخضر.

3. التقنيات المبتكرة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

وأكدت د. منال عوض أن هذا التمويل يمثل خطوة مهمة لتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء في قطاع الزراعة المصري، مشددة على أن توفير رأس المال للشركات الناشئة والعاملة في مجال التكنولوجيات المناخية يعد أمرًا ضروريًا لتوسيع نطاق الحلول التي تسهم في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وأضافت أن هذه المبادرة تركز على توسيع الحلول المناخية الميسورة التكلفة القادمة من الأسواق العالمية إلى السوق المصري، خاصة وأن مصر تُعد من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، ما يجعل دعم الابتكار المحلي في هذا المجال أولوية وطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق نوفاستار الاستثماري يسعى من خلال استثماراته في إفريقيا إلى بناء منظومة قوية للابتكار المناخي، عبر إشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تمويل المشروعات المستدامة التي تحقق التوازن بين المرونة المناخية والعوائد الاقتصادية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.