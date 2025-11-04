محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بـ«أرض النجوم» في بولاق الدكرور

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد مشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم بحي بولاق الدكرور، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع وسرعة إنجاز الأعمال.

ويأتي المشروع، الذي يمتد بطول ٨ كيلومترات، ضمن خطة المحافظة لتطوير مشروعات الصرف الصحي والمياه في المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف رفع كفاءة الشبكات القائمة، وتخفيف الأحمال عن المحطات القديمة، إلى جانب خدمة المناطق المحرومة من هذه المشروعات الحيوية.

وأكد المحافظ أن مشروع صرف أرض النجوم يُعد خطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي في حي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أنه سيسهم في حل مشكلات الطفوحات المتكررة، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح النجار أن المشروع يشمل إنشاء شبكة جديدة تمر بشارع المصرف لخدمة منطقة النجوم بالكامل، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعة من شارعي ناهيا و6 أكتوبر.

وخلال جولته، تابع المحافظ تنفيذ الخط الرئيسي للمشروع بقطر 1000 مم، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول 1500 متر، بدءًا من محطة معالجة مياه زنين، موجّهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الربط الأولى لتمكين الأهالي من الاستفادة المباشرة من المشروع في أقرب وقت.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ من المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حول المراحل المنفذة بالمشروع، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة لإزالة المعوقات، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع دون تأخير.

وشدد النجار على أهمية إعادة الشيء لأصله في المواقع التي تم الانتهاء من الأعمال بها وفق المعايير الفنية المطلوبة، حفاظًا على المظهر الجمالي للشوارع وسلامة البنية التحتية.

واختتم محافظ الجيزة جولته بالتأكيد على أن تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما له من أثر مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية لجميع المشروعات الجارية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

