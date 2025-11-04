رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر نيابة عن السيسي في قمة التنمية الاجتماعية بالدوحة

يستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء كلمة مصر بعد قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في هذه القمة الهامة لتسليط الضوء على رؤية مصر وجهودها المتواصلة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات واسعة النطاق تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المتوقع أن تتناول كلمة الدكتور مدبولي محاور رئيسية تتعلق بالتحديات والفرص في مجال التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

وتعد هذه القمة منصة دولية بارزة لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالفقر، والبطالة، وعدم المساواة، وسبل تعزيز الشمول الاجتماعي. وتهدف إلى بلورة رؤى واستراتيجيات متكاملة لمواجهة هذه التحديات، وتحفيز الدول على تبني سياسات أكثر فعالية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتؤكد مشاركة مصر رفيعة المستوى في هذا المحفل الدولي التزامها الراسخ بدعم الجهود العالمية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا، وتعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل أفضل للبشرية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.

