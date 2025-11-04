الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مصر تشارك في اجتماع صندوق كونمينج بالصين لتعزيز تمويل التنوع البيولوجي عالميًا

اجتماع صندوق كونمينج
اجتماع صندوق كونمينج

 شاركت وزارة البيئة في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج لتمويل التنوع البيولوجي (KBF) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والذي عُقد في مدينة كونمينج الصينية، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الدوليين في مجال البيئة.

حضر الاجتماع كل من  إنجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD)، وهوانغ رونكيو وزير البيئة الصيني، وباريس تشووب نائب وزير البيئة في كمبوديا، إلى جانب الدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة المصرية للتعاون الدولي ونقطة الاتصال الوطنية مع الصندوق.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من عضويتها في المجلس التنفيذي للصندوق، الذي تم تأسيسه في مايو 2024 بمبادرة من الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وبميزانية مبدئية تبلغ 220 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (إطار مونتريال).

وشهد الاجتماع اعتماد 22 مشروعًا جديدًا للتمويل تشمل مشروعات وطنية وإقليمية تُعنى بتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، بإجمالي تمويل يقدر بـ 31 مليون دولار أمريكي، خصص منها نحو 6.5 مليون دولار للقارة الإفريقية، وقد استعرضت سكرتارية الصندوق خلال الجلسة آلية تقييم المشروعات المقدمة من الدول، ومعايير اختيار المقترحات وفق أهداف الصندوق وأولويات التنوع البيولوجي.

وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة منال عوض بجهود الصندوق في تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة وجيزة منذ تأسيسه، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع المنح ودعم الدول النامية خاصة الإفريقية، في تحديد أولوياتها الوطنية والإقليمية وإعداد مقترحاتها للحصول على التمويل المتاح، كما حثت الدول الأعضاء على الاستفادة من فرص التمويل التي يقدمها الصندوق لتعزيز مشروعات الحفاظ على التنوع البيولوجي.

