علاج البرد في الصيف باستخدام الوصفات الطبيعية

علاج البرد في الصيف، في مفارقة تبدو غريبة للوهلة الأولى، يصاب كثير من الأشخاص بنزلات البرد خلال فصل الصيف، رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.





ويظن البعض خطأً أن البرد مرتبط فقط بالأجواء الباردة، إلا أن الواقع أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، والانتقال المستمر بين البيئات الحارة والمبردة، من الأسباب الرئيسية للإصابة بما يعرف باسم "نزلات البرد الصيفية".



وعلى الرغم من أن هذه النزلات غالبًا ما تكون خفيفة، إلا أنها مزعجة وتؤثر على نشاط الفرد اليومي.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن نزلات البرد الصيفية قد تكون مزعجة ولكنها ليست خطيرة في الغالب، ويمكن التغلب عليها بسهولة عبر الراحة، وشرب السوائل، واستخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على دعم مناعة الجسم وتخفيف الأعراض.



أضافت الدكتورة مها، أنه تبقى الوقاية خيرًا من العلاج، لذا من المهم الحفاظ على توازن الجسم في الصيف وعدم تعريضه لتقلبات حرارة حادة، مع العناية بالتغذية والنوم الجيد.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أسباب الإصابة بالبرد صيفًا، وطرق الوقاية منه، مع التركيز على أبرز الوصفات الطبيعية التي تساهم في التخفيف من الأعراض وتسريع عملية الشفاء.

أسباب البرد في الصيف

أسباب نزلات البرد في الصيف



الانتقال المفاجئ من الحر الشديد إلى البرودة

الجلوس لفترات طويلة في غرف مكيفة ثم الخروج المفاجئ للجو الحار يؤدي إلى تقلب حرارة الجسم، مما يضعف جهاز المناعة ويفتح الباب للإصابة بالفيروسات.

شرب المشروبات الباردة والمثلجة بإفراط

الإفراط في تناول المثلجات والمشروبات الباردة يقلل من درجة حرارة الحلق، مما يسهل تكاثر الفيروسات والبكتيريا في مجرى التنفس العلوي.

قلة النوم والإرهاق الجسدي

في الصيف، ومع زيادة النشاطات والسهر، يعاني البعض من اضطرابات النوم، وهو ما يضعف المناعة ويسهم في الإصابة بالبرد.

ضعف المناعة

سوء التغذية أو التوتر المزمن أو تناول المضادات الحيوية دون حاجة يمكن أن يضعف الجهاز المناعي ويجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد.

أعراض نزلة البرد الصيفية



رغم تشابهها مع نزلات البرد الشتوية، فإن الأعراض قد تكون خفيفة أو غير واضحة في البداية، ومنها:

انسداد أو سيلان الأنف

العطس المستمر

التهاب الحلق

الصداع الخفيف

الإرهاق العام

سعال خفيف أو متوسط

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (أحيانًا)

الوصفات الطبيعية لعلاج البرد في الصيف



في ظل التوجه المتزايد نحو استخدام العلاجات الطبيعية، يمكن اللجوء إلى وصفات منزلية فعّالة لتخفيف أعراض البرد الصيفي دون الحاجة لأدوية، خاصة إذا كانت الأعراض خفيفة.

1. مغلي الزنجبيل بالعسل والليمون

الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات والبكتيريا، والعسل مضاد حيوي طبيعي، أما الليمون فيعزز المناعة بفضل فيتامين C.

طريقة التحضير:

يُغلى كوب من الماء.

تُضاف إليه ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

يغطى لمدة 5 دقائق.

يُضاف عصير نصف ليمونة وملعقة عسل طبيعي.

يُشرب مرتين يوميًا.

2. مشروب الكركم بالحليب

الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" التي تقاوم الالتهابات وتساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف.

الطريقة:

يُسخن كوب حليب، وتُضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

يمكن إضافة القليل من الفلفل الأسود والعسل.

يُشرب قبل النوم.

3. بخار الأعشاب (الزعتر أو النعناع)

استنشاق بخار الأعشاب يفتح مجرى التنفس ويقلل من احتقان الأنف.

الطريقة:

يُغلى ماء في وعاء كبير.

تُضاف أوراق زعتر أو نعناع.

يُغطى الرأس بمنشفة ويتم استنشاق البخار بعمق.

4. الغرغرة بالماء الدافئ والملح

تُستخدم لتطهير الحلق وتقليل الالتهاب.

الطريقة:

تُضاف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب ماء دافئ.

يتم الغرغرة به مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

5. شاي القرفة مع العسل

القرفة لها خصائص مضادة للبكتيريا، وتساعد في رفع حرارة الجسم ومكافحة العدوى.

الطريقة:

تُغلى عود قرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة في كوب ماء.

تُضاف ملعقة عسل ويُشرب دافئًا.

6. الإكثار من السوائل الدافئة

شرب السوائل مثل الشوربة الخفيفة، شاي الأعشاب، أو الماء الدافئ، يساعد في ترطيب الحلق وتسهيل طرد الفيروسات من الجسم.

علاج البرد

نصائح لتسريع الشفاء والوقاية



الراحة التامة: يجب على المصاب الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة.

الابتعاد عن المكيفات قدر الإمكان: أو على الأقل عدم الجلوس مباشرة أمامها.

تجنب المشروبات المثلجة: واستبدالها بمشروبات بدرجة حرارة الغرفة أو دافئة.

الحفاظ على رطوبة الجسم: عبر شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات: خصوصًا فيتامين C مثل البرتقال، الفراولة، الفلفل الرومي.

متى يجب زيارة الطبيب؟



رغم أن معظم حالات البرد في الصيف تُشفى تلقائيًا، إلا أن هناك حالات تستدعي استشارة الطبيب، منها:

استمرار الأعراض لأكثر من 5 أيام دون تحسن.

ارتفاع الحرارة بشكل مفاجئ أو استمرارها.

ظهور بلغم أصفر أو أخضر مع السعال.

وجود آلام في الأذن أو الجيوب الأنفية.

ضيق في التنفس.

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