احذري أعراض حساسية الأنف عند الأطفال في التقلبات الجوية

أعراض حساسية الأنف عند الأطفال، حساسية الأنف من الأمراض المزمنة التى تصيب الكبار والصغار ولها أعراض مزعجة تشبه أعراض نزلات البرد والأنفلونزا لذا يجب معرفة التفريق بينهم.

و أعراض حساسية الأنف عند الأطفال، عديدة وللاسف مزعجة ولكن تزداد حدتها فى التقلبات الجوية وأيام الرياح والاتربة، ويجب على كل أم أن تحرص من هذه الفترة حفاظا على صحة الأطفال.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن كثير من الأمهات تظن أن العطس وسيلان الأنف المستمر عند الطفل برد لا يتم علاجه، لكن الحقيقة يمكن أن ط يكون حساسية أنف

أعراض حساسية الأنف عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن حساسية الأنف هي رد فعل مناعي يحدث عندما يتعرض الطفل لمثيرات الحساسية مثل التراب، أو حبوب اللقاح، أو حتى شعر الحيوانات الأليفة، حيث يتعامل الجسم مع هذه المثيرات على أنها أمر خطير، ما يسبب ظهور بعض الأعراض، ومن أعراض حساسية الأنف عند الأطفال:

عطس متكرر

سيلان أو انسداد في الأنف

الطفل يفرك أنفه كتير

كحة خفيفة، خاصة ليلا

صعوبة في النوم

دوائر داكنة تحت العين تعرف بعلامات الحساسية

ضعف في التركيز بالمدرسة

نصائح مهمة تحمى طفلك من أعراض حساسية الأنف

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى يجب على كل أم اتباعها لحماية الأطفال من حساسية الأنف:-

إبعاد الطفل عن المهيجات مثل التراب، الدخان، الحيوانات الأليفة.

تنظيف المنزل بشكل منتظم، خاصة غرفة الطفل.

استخدام بخاخات أو أدوية مضادة للحساسية لكن تحت إشراف طبى.

زيارة طبيب متخصص لو الأعراض مستمرة.

تعويد الطفل على أن يشكو فى حالة شعوره بأى عرض.

أعراض حساسية الأنف عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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