طرق بسيطة للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد

يعد البحث عن طرق لتعزيز الجهاز المناعي فكرة حكيمة، لا سيما مع اقتراب موسم الأمراض. عندما يعمل الجهاز بكفاءة، فإنه يساهم في درء الأمراض، أما ضعفه فيزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى، ولتحسين فرصة في البقاء بصحة جيدة، من الضروري فهم آليات دفاع الجسم وكيفية تقويتها.

ما هو الجهاز المناعي؟

الجهاز المناعي عبارة عن شبكة متوازنة من الخلايا والأعضاء تعمل بتناغم للدفاع عن الجسم ضد الأمراض، وظيفته الأساسية هي إيقاف التهديدات مثل البكتيريا والفيروسات ومنعها من الدخول إلى الجسم، ويمكن تشبيهه بقوة "بحث وتدمير" قوية ترسل خلايا مناعية متخصصة لاصطياد المتسللين غير المرغوب فيهم والقضاء عليهم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كيف يعمل الجهاز المناعي؟

يقوم الجسم بإنتاج بروتينات تعرف باسم الأجسام المضادة، وهي تعمل على تدمير الخلايا الغريبة أو غير الطبيعية، مما يساعد في محاربة الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الجسم استجابة أخرى تعرف باسم "الجهاز المناعي المتواسط بالخلايا"، والذي يهاجم بدوره مسببات الأمراض كالبكتيريا والخلايا المصابة بالفيروسات.

عندما يواجه الجسم متسلل مرة أخرى، يستدعي الذاكرة المناعية ويبدأ في تدمير التهديد قبل تطور المرض، وهذه الآلية هي أساس عمل اللقاحات أو التحصينات ضد أمراض مثل الإنفلونزا، الحصبة، جدري الماء، والتهاب الكبد.

ويصنع اللقاح باستخدام كمية صغيرة من الفيروس المضعف أو الميت لتمكين الخلايا المناعية من التفاعل، التعلم، وتذكر كيفية حماية الجسم منه في المرة القادمة.

هل تساعد التعديلات في نمط الحياة؟

العادات الصحية السيئة يمكن أن تبطئ من كفاءة الجهاز المناعي، ولهذا يشدد الأطباء على أهمية إحداث تغييرات معينة في نمط الحياة، وأهمها:

خفض التوتر: يعد التغيير الأهم، فالتدفق المستمر لهرمونات التوتر يصعّب على الجسم الحفاظ على صحته. يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء، ممارسة الرياضة اليومية، وأساليب إدارة التوتر في ذلك.

الحصول على قسط كاف من النوم: تحتاج إلى 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة لتعزيز دفاعات الجسم.

ممارسة الرياضة: تساعد الرياضة أيضا الجهاز المناعي على العمل بمستوى عالي.

تساهم هذه الأساليب في رفع مستويات بروتين "IgA" في الجهاز المناعي، وهو بروتين يحارب العدوى ويساعد في إبعاد التهديدات عن الجسم والقضاء على أي شيء يتمكن من الدخول.

جعل النظافة الجيدة عادة يومية، لا شيء يضاهي قوة غسل اليدين المتكرر لإبقاء الجراثيم بعيدة، فمن المهم غسل اليدين للمدة دقيقتين.

ما هي اللقاحات التي يجب الحصول عليها؟

يجب على جميع البالغين والأطفال تقريبا الحصول على لقاح كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا، خاصة كبار السن وأي شخص يعاني من ضعف في الجهاز المناعي بسبب مرض ما مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو السرطان، لا يحصل الأطفال دون سن 6 أشهر على لقاح الإنفلونزا.

