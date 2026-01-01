الخميس 01 يناير 2026
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يتفقدان تأمين احتفالات رأس السنة (صور)

مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر، فيتو
أجرى اللواء محمد أبو الليل مساعد أول وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، جولة تفقدية على كورنيش النيل وعددا من الميادين بمدينة الأقصر لمتابعة تأمين احتفالات راس السنة الميلادية 2026.

 

ليلة رأس السنة الميلادية 2026

وشملت الجولة تفقد التمركزات الأمنية الثابتة والمتنقلة بميدان أبو الحجاج وميدان مرحبًا وميدان الأبروتيل، وذلك برفقة اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر والعقيد شريف حلمي وكيل الإدارة العامة لمرور الأقصر، والعقيد أحمد غريب مدير إدارة شرطة المرافق، والمقدم علي الطاهر مفتش مباحث مديرية الأمن والنقيب عاصم نور الدين معاون أول مباحث قسم شرطة الأقصر.

ورفعت مديرية أمن الأقصر درجة الاستعداد بين صفوف القوات إلى الدرجة القصوى تزامنًا مع هذه الإحتفالات، وإتخذت كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة كافة المستجدات الأمنية المحتملة لتوفير أقصى درجات الأمان للمواطنين.    

وقد ارتكزت الخطط الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى محافظة الأقصر لضمان سير إحتفالات المواطنين بصورة مبهجة وسط أجواء آمنة ومستقرة، مع تفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها بهدف تأمين المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.      

 

كما تشهد عمليات التأمين مشاركةً فعالة ومكثفة من عناصر الشرطة النسائية لما تتمع به من كفاءة وجاهزية عالية لآداء كافة المهام الأمنية، ويتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال مركز العمليات الأمنية بمديرية أمن الأقصر المجهزة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مما يضمن سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع كافة التحديات والمواقف الأمنية المختلفة.  

جاء ذلك في ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها مديرية أمن الأقصر والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية، لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية فى ظل مناخ من الأمن والاستقرار.

 

 

 

 

 

