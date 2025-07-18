8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز المناعة

في عالم يزداد فيه التعرض للجراثيم والأمراض، يصبح تعزيز المناعة الشخصية أولوية قصوى للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية.

وبينما قد لا يمكن تجنب الإصابة بالمرض تمامًا، خاصة في الأماكن العامة، إلا أن هناك العديد من الخطوات الاستباقية التي يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

8 نصائح للوقاية من نزلات البرد وتعزيز المناعة

1. تناول الفواكه والخضراوات

تُعد الفاكهة والخضراوات مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي عناصر غذائية أساسية لدعم نظام مناعي قوي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي. يساعد تضمينها في النظام الغذائي اليومي على الحفاظ على توازن غذائي يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

2. تناول الفيتامينات الضرورية

يرتبط نقص فيتاميني "أ" و"د" بزيادة خطر الإصابة بالعدوى. يمكن الحصول على هذه الفيتامينات من مصادر غذائية متنوعة مثل البطاطا الحلوة والجزر والبروكلي والسبانخ والزبادي والكفير للموز، والمانجو والفلفل الأحمر وحليب الشمام للثاني.

كما توجد في صدور الدجاج وكبد البقر، والأسماك (السلمون، التونة، السردين)، ومنتجات الألبان، والفطر المعالج بالأشعة فوق البنفسجية، والبيض، والأطعمة المدعمة مثل عصير البرتقال.

3. الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم الكافي يعزز قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يحتاج البالغون إلى 7 ساعات نوم على الأقل كل ليلة. ويعود ذلك جزئيًا إلى إفراز الجسم للسيتوكينات خلال النوم، وهي بروتينات تنظيمية تساعد في مكافحة العدوى. لتحسين جودة نومك، احرص على تهيئة غرفة نومك بشكل مناسب.

4. الإقلاع عن الكحول

ربطت دراسة أجريت عام 2025 بين الإفراط في تناول الكحول وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، واللجوء إلى وحدات العناية المركزة، وحتى الوفاة بسبب العدوى

5. التحكم في التوتر

يضعف التوتر المزمن وظيفة الجهاز المناعي. لا يمكن تجنب التوتر بالكامل، ولكن تعلم كيفية إدارته بشكل صحي، من خلال ممارسات مثل التأمل، اليوجا، تدوين المذكرات، التواصل مع الأصدقاء، قضاء الوقت في الطبيعة، أو ممارسة الهوايات، يمكن أن يساعد في تخفيف آثاره السلبية على الصحة.

6. شرب الشاي الأخضر

تحتوي بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر على خصائص قد تساعد في الحماية من العدوى البكتيرية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقديم استنتاج نهائي. يمكن استكشاف وصفات متنوعة للشاي الأخضر لجعله جزءًا من الروتين اليومي.

7. احصل على لقاح الإنفلونزا

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتلقي جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر لقاح الإنفلونزا سنويًا، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

ويقلل اللقاح من خطر الإصابة بالإنفلونزا ويخفف من شدة المرض في حال الإصابة. أفضل وقت لتلقي اللقاح هو بين سبتمبر وأكتوبر، ويفضل بحلول نهاية أكتوبر.

8. الحفاظ على النظافة الشخصية

يعد الحد من التعرض للجراثيم أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة، فيجب:

الاستحمام يوميًا.

غسل اليدين جيدًا (لمدة 20 ثانية مع فرك تحت الأظافر) قبل تناول أو تحضير الطعام، وقبل لمس العينين أو الفم.

تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

حمل مع معقم يدين كحولي للاستخدام أثناء التنقل.

تطهير الأسطح المشتركة بانتظام، مثل لوحات المفاتيح، الهواتف، مقابض الأبواب، وأجهزة التحكم عن بعد.

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