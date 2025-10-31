الجمعة 31 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

احذري، زيادة المناعة خطر يهدد صحتك

المناعة
المناعة

جهاز المناعة من أهم الأجهزة بالجسم لأنه خط الدفاع الأول لمقاومة الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وكلما كانت التغذية سليمة كلما كانت المناعة فى افضل حالاتها.

وجهاز المناعة يتأثر بسوء التغذية واضطرابات النوم والقلق والتوتر، ولكن ليس ضعف المناعة فقط الذى يؤثر على الصحة العامة.

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن “ضعف جهاز المناعة يدمر الصحة ولكن زيادته أيضا تدمر الصحة، وسبب التقرحات القولونية المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الشباب ترجع إلى زيادة المناعة وليس ضعفها، لأن زيادة المناعة تجعل جهاز المناعة يهاجم الجسم واول ما يهاجم القولون حيث يعمل على تآكله وزيادة التقرحات به”.

زيادة جهاز المناعة 
زيادة جهاز المناعة 

أسباب زيادة المناعة بالجسم

وأضاف: يجب الحفاظ على توازن وضبط جهاز المناعة ليس بالزيادة أو الضعف حفاظا على الصحة، وكما قلنا أنه كلما زاد الشيء عن حده انقلب عكسه، وزيادة المناعة لا تأتى بسبب التغذية السليمة والنوم الجيد بل بسبب دخول المواد الكيميائية إلى الجسم.

مخاطر زيادة المناعة بالجسم 

وتابع، أن دخول الكيمياء إلى الجسم يدمر جهاز المناعة ويسبب زيادتها وهو أمر خطير يدمر الصحة ويسبب الأمراض المناعية التى للاسف أصبحت منتشرة فى الوقت الحالى بين الكبار والصغار.

أسباب دخول الكيمياء إلى الجسم 

وأوضح الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن الكيمياء تدخل الجسم من خلال الأكلات والمشروبات المصنعة بجميع أنواعها فجميعها تحتوى على مواد كيميائية، وكذلك الشامبوهات وجميع انواع البلسم ومستحضرات المكياج بأنواعها وجميع المصنعات بشكل عام تحتوى على مواد كيميائية، لذا يجب الامتناع عنها حفاظا على قوة جهاز المناعة ما يعزز من الصحة العامة.

الجريدة الرسمية