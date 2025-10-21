الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

نصح الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك مجموعة من الالتهابات الفيروسية التى تصيب الجهاز التنفسي العلوي تنتشر حاليا في الجو.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، إن إحساس المواطن بالتكسير والرشح والعطس والصداع الشديد والحلق والمغص والإسهال، سببه انتشار الفيروسات.

 


ونصح المواطنين بتناول المشروبات الساخنة وتناول السلطة، وهي تعد وصفة طبية فى العالم كله، مطالبا المرضى بالابتعاد عن تناول المضادات الحيوية، فليس كل مضاد حيوي يتناسب مع أعراض الرشح والصداع والإسهال وتكسير العظام.

وجدد أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، تحذيره من تناول ما يطلق عليها "حقنة البرد"، مؤكدا أنها قاتلة.

