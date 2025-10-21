الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

نصح الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك مجموعة من الالتهابات الفيروسية التى تصيب الجهاز التنفسي العلوي تنتشر حاليا في الجو.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، إن إحساس المواطن بالتكسير والرشح والعطس والصداع الشديد والحلق والمغص والإسهال، سببه انتشار الفيروسات.



ونصح المواطنين بتناول المشروبات الساخنة وتناول السلطة، وهي تعد وصفة طبية فى العالم كله، مطالبا المرضى بالابتعاد عن تناول المضادات الحيوية، فليس كل مضاد حيوي يتناسب مع أعراض الرشح والصداع والإسهال وتكسير العظام.

وجدد أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، تحذيره من تناول ما يطلق عليها "حقنة البرد"، مؤكدا أنها قاتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.