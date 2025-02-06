أطعمة تقوي مناعة الأطفال في فصل الشتاء

مع برودة فصل الشتاء، تتعرض أجسام الأطفال للإصابة بالأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا، بسبب الطقس البارد، لذا، من المهم جدًا أن نهتم بتعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال عن طريق تناول أطعمة غنية بالمواد المغذية التي تدعم صحتهم بشكل عام، وتقوي مناعتهم لمقاومة هذه الأمراض.



أطعمة ومشروبات قدميها لأبنائك لتقوية المناعة

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من الأطعمة التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الأطفال، خصوصًا خلال الأجواء الباردة.



أطعمة صحية للأبناء



1. الفواكه الحمضية (البرتقال والليمون والجريب فروت)

تعتبر الفواكه الحمضية من أفضل الأطعمة التي تدعم جهاز المناعة. فهي غنية بفيتامين "سي" (C)، الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات ويقوي الخلايا المناعية. يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات. يمكن تقديم عصير البرتقال الطازج أو إضافة شرائح من الجريب فروت أو الليمون إلى السلطة أو الزبادي.



2. الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة. حيث أن الجهاز الهضمي يلعب دورًا أساسيًا في تنشيط جهاز المناعة، لأن حوالي 70% من خلايا المناعة في الجسم تتواجد في الأمعاء. تناول الزبادي يساعد على تعزيز النمو الطبيعي للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.



3. الخضروات الورقية الخضراء (السبانخ، الكرنب، البقدونس)

تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين "ك" (K)، الحديد، والمغنيسيوم. كما أن السبانخ، على وجه الخصوص، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة وتقليل التهابات الجسم. يمكن تحضير عصير من السبانخ أو إضافته إلى الحساء أو الأطعمة الأخرى.

4. الثوم

يُعد الثوم من الأطعمة الفائقة التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. يحتوي الثوم على مركب يسمى "الأليسين" والذي له تأثير قوي في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على محاربة العدوى. يمكن إضافة الثوم الطازج إلى الطعام أو تناوله مع العسل لعلاج نزلات البرد والتخفيف من أعراض الأنفلونزا.

5. المكسرات (اللوز، الكاجو، والجوز)

تعتبر المكسرات من المصادر الغنية بالزنك وفيتامين "إي"، وهما عنصران أساسيان في تعزيز المناعة. الزنك يعمل على تحسين استجابة الجسم للأمراض، بينما يساعد فيتامين "إي" على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. يمكن إضافة المكسرات إلى وجبات الأطفال اليومية، سواء كانت في الحلويات أو كوجبات خفيفة.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

6. البيض

البيض هو مصدر ممتاز للبروتين الذي يساعد في بناء الخلايا والأنسجة في الجسم. كما يحتوي البيض على الفيتامينات "د" و"ب12"، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة. يمكن تحضير البيض بطرق متعددة تناسب أذواق الأطفال، مثل السلق أو التحضير مع الخضروات.

7. الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، التونة)

تعتبر الأسماك الدهنية من الأغذية الغنية بأحماض الأوميغا-3، التي تعمل على تحسين أداء جهاز المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الأسماك على فيتامين "د" الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة. يمكن تقديم الأسماك للأطفال بشكل سهل مثل التونة المعلبة أو السلمون المشوي.

8. العسل

يُعد العسل من الأغذية الطبيعية التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. يمكن للأطفال تناول ملعقة صغيرة من العسل يوميًا لتعزيز جهاز المناعة، خاصة في حالات الإصابة بنزلات البرد أو السعال. يمكن إضافة العسل إلى المشروبات الدافئة أو تناوله بمفرده كوجبة خفيفة.

9. الزنجبيل

يعد الزنجبيل من المواد الطبيعية التي تساعد في تقوية جهاز المناعة والتخفيف من أعراض البرد والانفلونزا. يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة تساعد في تقليل الالتهابات وتنشيط الدورة الدموية. يمكن تحضير مشروب الزنجبيل الدافئ للأطفال بإضافة العسل والليمون له.

10. الحمص والفول

تعد البقوليات مثل الحمص والفول من المصادر الغنية بالبروتينات والحديد، ما يساعد في دعم جهاز المناعة. البروتينات ضرورية لبناء الخلايا المناعية، بينما يعزز الحديد قدرة الجسم على حمل الأوكسجين إلى الأنسجة. يمكن تحضير الحساء أو المكرونة باستخدام الحمص أو الفول وتقديمها للأطفال.

11. الشوكولاتة الداكنة

قد تكون الشوكولاتة الداكنة مفاجأة للكثيرين، لكنها تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويدات، وهي مركبات مضادة للأكسدة التي تساهم في تحسين وظيفة الجهاز المناعي. يمكن تقديم قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة للأطفال كمكمل غذائي بعد الوجبات.

12. البطاطا

تعد البطاطا من أفضل المصادر النباتية لفيتامين "أ"، الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، التي تشكل خط الدفاع الأول ضد الفيروسات والبكتيريا. يمكن تحضير البطاطا مشوية أو مهروسة وتقديمها كوجبة خفيفة للأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.